«Отвлекся на телефон»: житель Башкирии насмерть сбил пешехода

В Башкирии прокуратура Стерлитамака утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
По данным пресс-службы надзорного ведомства, в минувшем октябре мужчина за рулем арендованной Lada Granta по улице Салтыкова-Щедрина, отвлекся на мобильный телефон. В этот момент он сбил пешехода, который переходил проезжую часть. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
Обвиняемый признал свою вину. Материалы уголовного дела направлены в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.