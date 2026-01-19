«Отвлекся на телефон»: житель Башкирии насмерть сбил пешехода

По данным пресс-службы надзорного ведомства, в минувшем октябре мужчина за рулем арендованной Lada Granta по улице Салтыкова-Щедрина, отвлекся на мобильный телефон. В этот момент он сбил пешехода, который переходил проезжую часть. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.