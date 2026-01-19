Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Отвлекся на телефон»: житель Башкирии насмерть сбил пешехода

В Башкирии осудят водителя, погубившего пешехода.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии прокуратура Стерлитамака утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, в минувшем октябре мужчина за рулем арендованной Lada Granta по улице Салтыкова-Щедрина, отвлекся на мобильный телефон. В этот момент он сбил пешехода, который переходил проезжую часть. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Обвиняемый признал свою вину. Материалы уголовного дела направлены в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.