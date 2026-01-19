Второй современный электропоезд запустили до Сестрорецка

Второй новый электропоезд серии ЭП2ДМ начал курсировать на направлении Финляндский вокзал — Сестрорецк — Белоостров 19 января. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга.
Электричка отечественного производства от «Трансмашхолдинга» пришла на смену устаревшим моделям. Она восьмивагонная, с более чем 800 сидячими местами, розетками для зарядки гаджетов, кондиционерами и системой обеззараживания воздуха. Поезд полностью доступен для маломобильных пассажиров: в нем есть подъемные устройства, места для инвалидных колясок и тактильные таблички. Напомним, первый такой поезд перевез пассажиров 6 октября.
— Маршрут Петербург — Сестрорецк работает с декабря 2024 года, но за это время успел полюбиться горожанам. Пассажиропоток на нем вырос на 12,6%, а всего за год перевезли 2,6 млн человек, — рассказали в Комитете.
Всего на пяти тактовых направлениях пригородных поездов Петербурга за 2025 год перевезли около 40 млн пассажиров. Поезда закупают по совместным программам РЖД и Пригородной пассажирской компании. До конца года на это направление планируют поставить еще один аналогичный современный состав.