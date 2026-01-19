Второй современный электропоезд запустили до Сестрорецка

Электричка отечественного производства от «Трансмашхолдинга» пришла на смену устаревшим моделям. Она восьмивагонная, с более чем 800 сидячими местами, розетками для зарядки гаджетов, кондиционерами и системой обеззараживания воздуха. Поезд полностью доступен для маломобильных пассажиров: в нем есть подъемные устройства, места для инвалидных колясок и тактильные таблички. Напомним, первый такой поезд перевез пассажиров 6 октября.