Прокуратура Кубани проверяет информацию о тараканах в детском отделении ЦРБ

19 января в социальных сетях жительница Славянска-на-Кубани сообщила о многочисленных тараканах в детском отделении центральной районной больницы, где находится с ребенком. По ее словам, насекомые ползают по бортикам детских кроватей, постельному белью и стенам. Женщина уведомила о происходящем персонал медицинского учреждения.