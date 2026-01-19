Ричмонд
Прокуратура Кубани проверяет информацию о тараканах в детском отделении ЦРБ

Прокуратура Краснодарского края инициировала проверку после жалобы на присутствие тараканов в детском отделении одной из районных больниц. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Коммерсантъ

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства. По ее результатам, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», — отмечается в заявлении.

19 января в социальных сетях жительница Славянска-на-Кубани сообщила о многочисленных тараканах в детском отделении центральной районной больницы, где находится с ребенком. По ее словам, насекомые ползают по бортикам детских кроватей, постельному белью и стенам. Женщина уведомила о происходящем персонал медицинского учреждения.