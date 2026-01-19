Завод в Ростовской области отсудил у бывшего украинского партнера 27 млн рублей

Комбайновый завод из Ростовской области через суд взыскал с украинской компании 27,9 млн рублей. Об этом говорится в документации на сайте Арбитражного суда.
Речь идет о споре между ООО «Комбайновый завод “Ростсельмаш” и ООО “Версатайл Украина”. 7 февраля 2025 года донское предприятие направило иск с требованием о взыскании задолженности, уже 14 февраля материалы были приняты к рассмотрению.
В дальнейшем разбирательство не раз откладывалось, но в итоге 13 января 2026 года суд полностью удовлетворил поступившие требования.
Ответчик должен вернуть истцу долг в 27,9 млн рублей, а также дополнительно компенсировать 504,7 тысячи рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины. Указанное решение вступит в силу через месяц после его принятия, если не последует апелляционной жалобы.
