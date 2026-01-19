Завод в Ростовской области отсудил у бывшего украинского партнера 27 млн рублей

Ответчик должен вернуть истцу долг в 27,9 млн рублей, а также дополнительно компенсировать 504,7 тысячи рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины. Указанное решение вступит в силу через месяц после его принятия, если не последует апелляционной жалобы.