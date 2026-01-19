Поселок под Зеленоградском остался без воды 19 января

В понедельник, 19 января, аварийные работы проходят в поселке Логвино Зеленоградского района. Областной «Водоканал» сообщает, что они потребовали отключения, поэтому до 17:00 могут наблюдаться перебои с водоснабжением по адресам:
ул. Кольцевая — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
ул. Молодежная — 1, 3, 4, 5;
ул. Центральная — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19.
В зоне отключения также административные здания:
ул. Молодежная — 2;
ул. Центральная — 1, 15, 20;
ул. Школьная — 3.