В Башкирии оперативно подали газ после аварийного отключения

В Башкирии за неделю с 12 по 18 января произошло два аварийных отключения газоснабжения. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сообщила министр ЖКХ Ирина Голованова.
В частности, пострадали жители деревни Усманово Балтачевского района, где 13 января без газа на семь часов остались жители 51 дома.
Аналогичное происшествие зафиксировано в селе Аскино Аскинского района — на 7 часов 59 минут были отключены восемь домов.
Также за этот период зарегистрировано 29 технических инцидентов в 29 домах. Последствия ощутили 48 тысяч 234 человека. Однако неисправности были устранены в нормативные сроки, в настоящее время подача коммунальных ресурсов производится в полном объеме и без ограничений.
Во дворах и на дорогах работали 1727 единиц техники и 3312 дворников.
Ранее Башинформ писал о том, что жителям Башкирии напомнили о переносе срока оплаты услуг ЖКХ с 1 марта.