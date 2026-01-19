Ричмонд
В Башкирии оперативно подали газ после аварийного отключения

Голубое топливо подали в 59 частных домов спустя семь часов после отключения.

Источник: Башинформ

В Башкирии за неделю с 12 по 18 января произошло два аварийных отключения газоснабжения. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сообщила министр ЖКХ Ирина Голованова.

В частности, пострадали жители деревни Усманово Балтачевского района, где 13 января без газа на семь часов остались жители 51 дома.

Аналогичное происшествие зафиксировано в селе Аскино Аскинского района — на 7 часов 59 минут были отключены восемь домов.

Также за этот период зарегистрировано 29 технических инцидентов в 29 домах. Последствия ощутили 48 тысяч 234 человека. Однако неисправности были устранены в нормативные сроки, в настоящее время подача коммунальных ресурсов производится в полном объеме и без ограничений.

Во дворах и на дорогах работали 1727 единиц техники и 3312 дворников.

Ранее Башинформ писал о том, что жителям Башкирии напомнили о переносе срока оплаты услуг ЖКХ с 1 марта.