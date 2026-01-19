В Башкирии оперативно подали газ после аварийного отключения

Также за этот период зарегистрировано 29 технических инцидентов в 29 домах. Последствия ощутили 48 тысяч 234 человека. Однако неисправности были устранены в нормативные сроки, в настоящее время подача коммунальных ресурсов производится в полном объеме и без ограничений.