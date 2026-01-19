Ричмонд
Житель Башкирии попал в больницу с разрывом пищевода: сейчас он в тяжелом состоянии

В Башкирии спасли мужчину с разрывом пищевода.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Мелеузе в больницу в крайне тяжелом состоянии поступил 65-летний мужчина со спонтанным разрывом пищевода. Как сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, у пациента развилось опасное гнойное осложнение — медиастинит, а также инфекционно-токсический шок.

Для проведения экстренной и сложной операции в Мелеуз санитарной авиацией доставили бригаду во главе с торакальным хирургом. Специалисты провели хирургическое вмешательство, включавшее санацию (очистку) зоны воспаления и дренирование.

В настоящее время, по словам министра, состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое.

