Узбекистанская теннисистка Камилла Рахимова завершила выступление на Australian Open

С 18 января по 1 февраля в Мельбурне проходит первый в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии по теннису, организуемый на хардовом покрытии. Призовой фонд — рекордный в истории этих соревнований — 111,5 млн австралийских долларов.