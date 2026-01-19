Все города Башкирии признали благоприятными для жизни

Все города республики стали благоприятны для жизни, отметил Радий Хабиров. Количество городов с благоприятной для жизни средой в Башкирии росло все последние годы. Если в 2018 году таковых было всего 6, по итогам 2023 года — уже 17, то теперь в этот рейтинг впервые вошел 21 город. За шесть лет доля городов с благоприятной городской средой увеличилась в Башкирии с 33% до 100%. При этом Уфа набрала 251 балл, войдя в пятерку лучших городов-миллионников России, включая Санкт-Петербург и Москву.