Все города Башкирии признали благоприятными для жизни

Все города республики стали благоприятны для жизни, отметил Радий Хабиров. Количество городов с благоприятной для жизни средой в Башкирии росло все последние годы. Если в 2018 году таковых было всего 6, по итогам 2023 года — уже 17, то теперь в этот рейтинг впервые вошел 21 город. За шесть лет доля городов с благоприятной городской средой увеличилась в Башкирии с 33% до 100%. При этом Уфа набрала 251 балл, войдя в пятерку лучших городов-миллионников России, включая Санкт-Петербург и Москву.
Как сообщила, в свою очередь, министр жилищно-коммунального хозяйства РБ Ирина Голованова, в Башкирии ежегодно уделяется большое внимание благоустройству общественных территорий и созданию комфортной среды в городах и селах.
«Благодаря новому нацпроекту “Инфраструктура для жизни” продолжается реализация проекта “Формирование комфортной городской среды”. В 2025 году на программу ФКГС всего направлено 1,2 млрд рублей, — уточнила Ирина Голованова. — За счет средств федерального бюджета благоустроено 100 общественных территорий, 70 территорий реализовано в рамках иных программ, финансируемых из республиканского и местного бюджетов, а также с участием внебюджетных средств».
Так, например, в городе Октябрьском комплексно благоустроен парк Победы — ключевой историко‑патриотический комплекс города, место памяти, воспитания и гражданской консолидации. В Нефтекамске сделали акцент на населенных пунктах, входящих в состав городского округа, то есть, благоустроили не только центр города, а также три села. В Караидели благоустроили центральную площадь, а в селе Темясово Баймакского района завершили реализацию второго этапа проекта «Темясово-первая столица Республики».
Все объекты благоустройства определяются по итогам всероссийского голосования, подчеркнула министр ЖКХ Башкирии. В 2025 году для участия в голосовании муниципалитетами предложена 241 территория, 6 территорий впервые предложены гражданами. По итогам голосования победителями признаны 144 территории.
«Все эти объекты планируется благоустроить в 2026 году, на эти цели из федерального бюджета выделено порядка 1,2 млрд рублей. Программа 2026 года уже стартовала. Муниципальными образованиями подготовлены проекты благоустройства, начаты конкурсные процедуры», — сообщила Ирина Голованова.
