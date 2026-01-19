В Москве заменили разбитую табличку Политковской

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Временную мемориальную табличку журналистки Анны Политковской установили вместо разбитой на ее доме в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Мемориальная доска на доме Политковской в Москве была разбита. Осколки мемориала, установленного на доме на Лесной улице, где она жила и была убита в 2006 году, разбросаны у подъезда № 2.
Утром в понедельник на стене дома установили временную табличку с той же надписью, которая была на разбитом мемориале.
«В этом доме жила и была злодейски убита 7 октября 2006 года Анна Политковская», — написано на табличке.
Люди с утра принесли к мемориалу журналистки свежие цветы и зажгли лампадки.
«Я думаю, что ее разбили умышленно. Больше ничего не знаю», — сказал один из жильцов дома, отвечая на вопрос РИА Новости о случившемся.
Политковскую, которая в 2003 году получила премию ОБСЕ «За журналистику и демократию» за профессиональную работу в поддержку «прав человека и свободы средств массовой информации», застрелили в Москве в подъезде ее дома 7 октября 2006 года. Мотивом преступления следствие считает ее журналистскую деятельность, заказчиков убийства не нашли.
В 2014 году Мосгорсуд приговорил к пожизненным срокам обвиняемых в исполнении убийства Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева. Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов (братья Рустама) и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили 12, 13,5 и 20 лет колонии строгого режима.
Бывший сотрудник ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков, помогавший убийцам, получил 11 лет заключения.