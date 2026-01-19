Прокуратура нашла долги по зарплате сотням работников в Минске на более 8,6 млн

Прокуратура нашла долги по зарплате сотням работников в Минске на более 8,6 миллионов рублей. Подробности озвучили в Службе информации прокуратуры города Минска.
В 2025 году по результатам надзорных мероприятий органами прокуратуры Минска по причине выявленных фактов невыплаты и (или) несовременной выплаты зарплаты было вынесено 58, связанных с устранением нарушений законодательства о труде. Кроме того, 54 должностных лица привлекли к ответственности по статье 10.12 Кодекса об административных правонарушениях.
В прокуратуре заметили, что 37 должностных лиц официально были предупреждены про недопустимость повторного нарушения законодательства о труде. И обратили внимание, что по результатам рассмотрения актов прокурорского надзора в 2025 году субъектами хозяйствования были приняты меры по погашению задолженности по зарплате в размере более 8,6 миллиона рублей, более 2700 сотрудникам организаций была выплачена зарплата.
Так, по требованию прокуратуры Минска 112 сотрудникам частной организации была выплачена задолженность по заработной плате за август 2025 года в размере 182 000 рублей. Вместе с тем по вынесенным в адрес трех других организаций предписаниям ведомства зарплата выплачена 431 работнику за март прошлого года на сумму более двух миллионов рублей.
