Прокуратура нашла долги по зарплате сотням работников в Минске на более 8,6 млн

Так, по требованию прокуратуры Минска 112 сотрудникам частной организации была выплачена задолженность по заработной плате за август 2025 года в размере 182 000 рублей. Вместе с тем по вынесенным в адрес трех других организаций предписаниям ведомства зарплата выплачена 431 работнику за март прошлого года на сумму более двух миллионов рублей.