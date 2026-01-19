Самые эффективные города и районы Башкирии: власти подвели итоги 2025 года

В Башкирии в Центре управления республикой на оперативном совещании правительства состоялась церемония награждения глав администраций муниципалитетов, показавших наилучшие результаты по итогам 2025 года. Оценка проводилась по федеральной методике и по собственным республиканским критериям.
Как доложил заместитель премьер-министра региона Азамат Абдрахманов, федеральная оценка включает 11 ключевых показателей в динамике за три года, таких как удовлетворенность населения, прирост населения, темпы жилищного строительства, объем доходов местного бюджета и другие.
По ее итогам среди городов первое место занял Стерлитамак. Среди районов с центром в городе победил Ишимбайский район, второе место у Дюртюлинского. Среди сельских районов лидером стал Нуримановский, за ним следуют Абзелиловский и Бурзянский районы.
Параллельно с 2019 года по поручению Радия Хабирова проводится республиканская оценка по пяти номинациям, включающим 61 показатель. Победители в каждой из них получают гранты главы республики «Достижение года».
Победители республиканской оценки:
«Здоровье и демографическое развитие»: Уфа, Давлекановский район, Караидельский район.
«Социальное развитие»: Кумертау, Бирский район, Буздякский район.
«Устойчивое экономическое развитие»: Салават, Мелеузовский район, Кармаскалинский район.
«Безопасная и комфортная территория»: Нефтекамск, Стерлитамакский район, Бакалинский район.
«Информационная открытость и обратная связь с жителями»: Октябрьский, Белебеевский район, Татышлинский район.
Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил всех глав муниципалитетов за проделанную в непростое время работу и вручил победителям дипломы.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.