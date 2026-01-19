Автора граффити с именем скандального блогера ищут в Алматы

Перед Новым годом на одном из самых известных долгостроев Алматы по улице Абая появилось граффити с именем белорусского блогера Mellstroy, который объявлен в розыск в Казахстане. На данный момент граффити закрашено, но полиция начала поиск автора.
Департамент полиции Алматы сообщил, что по данному факту управлением полиции Алмалинского района возбуждено административное производство по ч. 4 ст. 434 КРКобАП. Полиция проводит комплекс мероприятий по установлению правонарушителей и привлечению их к ответственности.
Действия правонарушителей квалифицируются как мелкое хулиганство, то есть осквернение зданий и сооружений. Это подпадает под ч. 4 ст. 434 КоАП, которая предусматривает штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей или административный арест на срок от пяти до двадцати суток.