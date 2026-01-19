В Иркутской области ожидается полярное сияние в ночь на 20 января

Жители Иркутской области, Забайкалья, Бурятии могут стать свидетелями редкого и завораживающего явления. В ночь с 19 на 20 января 2026 года на территории всей страны ожидается исключительно сильное Полярное сияние! Об этом сообщил председатель Иркутского регионального астрономического общества Павел Никифоров.
Небо окрасится в зеленые, красные оттенки. Такое зрелище никого не оставит равнодушным! Для наблюдений нужно лишь выйти из дома, по возможности выехать за город. Помешать могут лишь сильные морозы, ведь в ночь на 20 января ожидается самая холодная ночь этого месяца. Столбик термометра опустится до 39 градусов, и это в Иркутске! В отдаленных районах температура будет еще ниже, до −47.
Поэтому лучше запастись горячим чаем и теплой одеждой. Но сибирякам никакой мороз не страшен! Так в Крещение Господне многие рискнули залезть в ледяную воду и искупнуться. Корреспондент КП-Иркутск побывал на заливе Якоби — смотрите фото.