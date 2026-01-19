В Иркутской области ожидается полярное сияние в ночь на 20 января

Небо окрасится в зеленые, красные оттенки. Такое зрелище никого не оставит равнодушным! Для наблюдений нужно лишь выйти из дома, по возможности выехать за город. Помешать могут лишь сильные морозы, ведь в ночь на 20 января ожидается самая холодная ночь этого месяца. Столбик термометра опустится до 39 градусов, и это в Иркутске! В отдаленных районах температура будет еще ниже, до −47.