Почему рейсы задерживаются или отменяются: FlyArystan объяснила ключевые причины

Иногда задержки связаны не с авиакомпанией и не с аэропортом, а с общей загруженностью воздушного пространства. При высокой интенсивности движения службы управления полетами могут временно ограничивать вылеты или переносить их на другие временные слоты, чтобы сохранить безопасные интервалы между самолетами.