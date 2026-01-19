Кредиты под 5−6% и большие цели: как правительство перезапускает животноводство

Новый ориентир для аграрной политики.
Решение было принято на совещании под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова, где обсуждался документ, подготовленный по поручению Президента. Власти дали понять, что животноводство больше не рассматривается как фоновая отрасль, а становится одной из ключевых точек экономического роста. План рассчитан сразу на пять лет и предполагает системные изменения, а не разовые меры поддержки.
Рост есть, но потенциал не раскрыт.
По данным Министерства сельского хозяйства, животноводство сегодня формирует 39 процентов всей валовой продукции агросектора. Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 2,4 процента, а мелкого — на 1,6 процента, однако такие темпы правительство считает недостаточными. При ежегодном приросте отрасль, по оценке кабмина, всё ещё работает ниже своих возможностей.
Что планируют изменить к 2030 году.
Комплексный план предполагает заметное расширение масштабов производства без резких рывков и шоковых реформ. Государство рассчитывает увеличить численность крупного рогатого скота до 12 миллионов голов, а мелкого — до 28 миллионов. Производство мяса должно вырасти до 1,8 миллиона тонн, а экспорт — почти вдвое по сравнению с текущими объёмами.
Деньги как главный рычаг.
Ключевым инструментом реализации плана станет льготное финансирование. Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров заявил, что без дешёвых кредитов ускорить развитие отрасли невозможно. Государство предлагает аграриям доступ к заёмным средствам под ставки, которые для рынка выглядят нетипично низкими.
Кредиты под 5−6 процентов.
Речь идёт о финансировании на приобретение племенного поголовья, развитие пастбищной инфраструктуры, покупку кормозаготовительной техники и пополнение оборотных средств. Совокупная потребность в таких займах оценивается в 300 миллиардов тенге в год, а для расширения доступа к деньгам предусмотрено гарантирование через фонд «Даму». В правительстве рассчитывают, что именно этот механизм запустит инвестиционную активность на местах.
Люди и социальные условия.
Отдельный блок плана касается кадрового вопроса, который в животноводстве давно остаётся болезненным. Документ предусматривает социальную поддержку пастухов и чабанов, включая специальные выплаты при достижении 55 лет. Параллельно планируется стимулировать строительство жилья для специалистов, чтобы удержать работников в сельской местности.
Экспорт начинается с ветеринарии.
Выход на внешние рынки напрямую связывают с уровнем ветеринарной безопасности. Власти намерены модернизировать профильные объекты и усилить ежедневный контроль на торговых площадках. Также прорабатывается повышение ответственности владельцев животных, поскольку без этого экспортные планы рискуют остаться на бумаге.
Что потребовал премьер-министр.
Олжас Бектенов подчеркнул, что меры плана должны обеспечить стабильное насыщение внутреннего рынка отечественной продукцией. По его словам, важно развивать переработку и увеличивать выпуск товаров с высокой добавленной стоимостью. Премьер также поручил интегрировать данные Национальной сельскохозяйственной переписи в цифровые платформы, сделав их единым источником учёта.
Земля под особым контролем.
На совещании отдельно затронули тему неиспользуемых сельхозземель. В трёх зерносеющих регионах 330 хозяйств уже находятся под усиленным контролем, и при выявлении нарушений участки будут возвращены в государственный фонд. Власти рассматривают этот шаг как часть общей стратегии по наведению порядка в агросекторе.
По итогам обсуждения правительство официально одобрило Комплексный план развития животноводства на 2026−2030 годы, обозначив его как один из приоритетов экономической политики на ближайшие годы.
