Кредиты под 5−6% и большие цели: как правительство перезапускает животноводство

Решение было принято на совещании под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова, где обсуждался документ, подготовленный по поручению Президента. Власти дали понять, что животноводство больше не рассматривается как фоновая отрасль, а становится одной из ключевых точек экономического роста. План рассчитан сразу на пять лет и предполагает системные изменения, а не разовые меры поддержки.