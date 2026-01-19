Супруги из Иланского Красноярского края отметили золотую свадьбу

Василий Федорович и Галина Геннадьевна Новосельцевы из Красноярского края отметили золотую свадьбу. Супруги прожили в любви и согласии 50 лет. В краевом Агентстве ЗАГС рассказали, что познакомились они в школе, учились в параллельных классах.
После школы жизнь развела Василия и Галину, но вскоре они вновь встретились, и это было началом любви. К тому времени Василий отслужил в армии, а Галина работала бухгалтером в колхозе, и планировала уехать учиться в Ставропольский край. Василий понимал, что не может ее отпустить, и решил сделать предложение. Затем была свадьба, рождение сына Андрея, решение переехать в село Новогородка Иланского района, где и проживают супруги.
Василий Федорович 22 года работал водителем в колхозе, а затем преподавал в местной школе физкультуру и ОБЖ. Галина Александровна 44 года проработала в колхозе бухгалтером.
Сейчас пара находится на заслуженном отдыхе. Они занимаются сельским хозяйством, любят ходить в лес, собирать грибы и ягоды.
— Пусть ваша любовь продолжает согревать сердца окружающих, а семейное счастье останется крепким, как в первый день вашей свадьбы! Желаем вам здоровья, благополучия и радости на долгие годы впереди, — рассказали в краевом Агентстве ЗАГС.