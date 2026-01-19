Супруги из Иланского Красноярского края отметили золотую свадьбу

После школы жизнь развела Василия и Галину, но вскоре они вновь встретились, и это было началом любви. К тому времени Василий отслужил в армии, а Галина работала бухгалтером в колхозе, и планировала уехать учиться в Ставропольский край. Василий понимал, что не может ее отпустить, и решил сделать предложение. Затем была свадьба, рождение сына Андрея, решение переехать в село Новогородка Иланского района, где и проживают супруги.