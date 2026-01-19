Жители Ростовской области потребовали ввести режим ЧС из-за аварии на водоводе

В Ростовской области жители городов Гуково, Зверево, а также поселков Красносулинского и Каменского района потребовали ввести режим ЧС из-за отсутствия воды. Новые обращения и жалобы поступили в комментариях в телеграм-канале главы минЖКХ региона Антонины Пшеничной.
По словам людей, к 19 января они уже четвертый день находятся без воды, при этом все возможные запасы исчерпаны, магазины не могут восполнить потребности населения, а водовозки работают неэффективно.
— Когда воду начнут возить. Вводите режим ЧС. Раздавайте воду хоть в бутылках. У людей нет питьевой воды вообще, в магазинах ее тоже. Снег топим.
— У нас режим не ЧС, а режим готовности. Готовности к чему? В самом деле, вводите режим ЧС.
— Мы настоятельно просим организовать эффективный подвоз питьевой воды и опубликовать доступный график доставки. Люди готовы самостоятельно прибыть к месту раздачи воды. Просим принять срочные меры для решения этой критической ситуации.
Напомним, о проблемах с водоснабжением из-за порыва на магистральном водоводе в районе хутора Вишневецкого стало известно 16 января. После этого начались срочные аварийные работы.
Вечером 17 января власти сообщили о завершении монтажа нового участка трубопровода, тогда же началось заполнение резервуаров, но уже на следующий день между насосными станциями 2-го и 3-го подъемов произошел повторный порыв. В итоге система наполниться не успела, потребовался новый ремонт.
По состоянию на 19 января, сообщает Антонина Пшеничная, специалисты демонтировали поврежденный участок коммуникаций и установили ремонтную муфту. Сейчас выполняются монтаж и сварочные работы. Затем вновь начнут заполнение системы и опрессовку магистрального водовода.
По информации пресс-службы ГУП РО УРСВ, восстановительные работы на Гуково-Гундоровском водоводе продолжаются в непрерывном режиме. Задержка связана со сложными условиями: значительной глубиной залегания трубопровода и необходимостью соблюдения технологии в условиях низких температур.
Также сегодня продолжается подвоз воды. В водоканале подчеркивают, что перед развозом отбираются пробы, поэтому воду доставляют питьевую, а не техническую.
