Тайный «проход» в Морию обнаружили в Калининграде

Как сообщает Telegram-канал частного учреждения культуры «Легенды древностей Янтарного края», его нашли на месте большой усадьбы, которая могла быть построена на более древнем орденском поместье.
Теперь любители истории пытаются понять, что это могло быть. Природа поглотила строения полностью. Остался лишь камень.
Тайный проход в Морию (Врата Мории, Врата Дурина) — вымышленное понятие из мира Дж. Р. Р. Толкина. Это западный проход в великое царство гномов (Морию).
Построен проход в годы дружбы эльфов Эрегиона и гномов Кхазад-Дума, где-то между 750-м и 1500-м годами Второй эпохи. На вратах есть изображение семи звезд.
В 1980 году Третьей эпохи врата закрылись, способ их открытия был утерян. Во время событий, описываемых во «Властелине колец», Братство Кольца приходит к вратам Мории, но сразу открыть их не удается, так как они не знают пароля. Один из главных героев, Гэндальф, разгадывает загадку, вспоминает слово, обозначающее друга — «меллон».