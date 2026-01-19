Тайный «проход» в Морию обнаружили в Калининграде

В 1980 году Третьей эпохи врата закрылись, способ их открытия был утерян. Во время событий, описываемых во «Властелине колец», Братство Кольца приходит к вратам Мории, но сразу открыть их не удается, так как они не знают пароля. Один из главных героев, Гэндальф, разгадывает загадку, вспоминает слово, обозначающее друга — «меллон».