В Омске во время пожара в школе эвакуированы более 660 человек

19 января в 11:30 в пожарно-спасательную службу Омска поступило сообщение о задымлении в одной из школ Центрального округа города. Из здания самостоятельно эвакуировались 631 ребенок и 36 сотрудников образовательного учреждения.
На место незамедлительно прибыли подразделения МЧС России — всего 24 спасателя и 7 единиц спецтехники. Огнеборцы в составе звеньев газодымозащитной службы обнаружили очаг возгорания на третьем этаже. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано уже в 11:56.
К счастью, пострадавших нет. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают точную причину происшествия.
Читайте также: В Омской области задержали троих мужчин за незаконную охоту на кабана.