«Ты, что ли, на видео?»: жительница Башкирии получила сообщение от «подруги» и потеряла деньги

Пострадавшая рассказала, что получила от подруги сообщение с файлом и вопросом «Ты, что ли, на видео?». Как только она попыталась его загрузить, на ее телефон начали поступать SMS-уведомления об одобрении кредитов. Поскольку услуга «самозапрет» на получение микрозаемов не была подключена, злоумышленник, получивший через вирус удаленный доступ к устройству, успел оформить на ее имя заем на 8 тысяч рублей и похитить эти деньги.