«Ты, что ли, на видео?»: жительница Башкирии получила сообщение от «подруги» и потеряла деньги

В башкирском городе Нефтекамске зафиксировали очередной случай мошенничества с использованием вредоносного ПО. Как сообщает пресс-служба МВД города, 37-летняя жительница обратилась в полицию после того, как стала жертвой аферы.
Пострадавшая рассказала, что получила от подруги сообщение с файлом и вопросом «Ты, что ли, на видео?». Как только она попыталась его загрузить, на ее телефон начали поступать SMS-уведомления об одобрении кредитов. Поскольку услуга «самозапрет» на получение микрозаемов не была подключена, злоумышленник, получивший через вирус удаленный доступ к устройству, успел оформить на ее имя заем на 8 тысяч рублей и похитить эти деньги.
В полиции предупреждают горожан о новой волне мошеннических атак и призывают проявлять крайнюю бдительность. Не следует открывать и загружать файлы из подозрительных сообщений, даже если они пришли от знакомых.
