Жители столкнулись с нехваткой топлива в Риддере

«Утром на АЗС “Helios” и АЗС “Qazaq Oil” выехали по два бензовоза с объёмами по 10 тонн бензина марки АИ-92 и 10 тонн дизельного топлива, а также по 5 тонн бензина марки АИ-95», — говорится в сообщении в понедельник.
В городском отделе предпринимательства и туризма пояснили, что в свободной продаже топливо сейчас имеется лишь на заправке ТОО «Bazis Aero» по улице Рощина, 10/1 в Четвертом районе. На АЗС «Alem Simple Service» бензин отпускается только по талонам.
Из-за сильных морозов поставки на станции «Helios» и «Qazaq Oil» временно приостановились, и имеющиеся запасы были быстро раскуплены. Власти заверили, что бензовозы уже направлены в город, и во второй половине дня 19 января водители смогут заправиться на этих АЗС.