Жители столкнулись с нехваткой топлива в Риддере

Усть-Каменогорск. 19 января. КазТАГ — Жители Риддера в морозные дни сталкиваются с нехваткой топлива и вынуждены объезжать город в поисках работающих АЗС из-за погодных условий бензовозы не могут своевременно доставить горючее, сообщает портал «YK-news.kz».

«Утром на АЗС “Helios” и АЗС “Qazaq Oil” выехали по два бензовоза с объёмами по 10 тонн бензина марки АИ-92 и 10 тонн дизельного топлива, а также по 5 тонн бензина марки АИ-95», — говорится в сообщении в понедельник.

В городском отделе предпринимательства и туризма пояснили, что в свободной продаже топливо сейчас имеется лишь на заправке ТОО «Bazis Aero» по улице Рощина, 10/1 в Четвертом районе. На АЗС «Alem Simple Service» бензин отпускается только по талонам.

Из-за сильных морозов поставки на станции «Helios» и «Qazaq Oil» временно приостановились, и имеющиеся запасы были быстро раскуплены. Власти заверили, что бензовозы уже направлены в город, и во второй половине дня 19 января водители смогут заправиться на этих АЗС.