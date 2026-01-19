Жители столкнулись с нехваткой топлива в Риддере

«Утром на АЗС “Helios” и АЗС “Qazaq Oil” выехали по два бензовоза с объёмами по 10 тонн бензина марки АИ-92 и 10 тонн дизельного топлива, а также по 5 тонн бензина марки АИ-95», — говорится в сообщении в понедельник.