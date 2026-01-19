Губернатор Самарской области вернулся в Telegram

Вячеслав Федорищев создал свой первый Telegram-канал сразу после назначения на пост врио губернатора в июне 2024 года. На момент закрытия на него было подписано 110 тыс. пользователей. В Telegram губернатор публиковал рэп собственного исполнения и позволял себе высказываться по самым различным вопросам. Например, господин Федорищев вмешался в публичный конфликт певца Егора Крида и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной и пригласил исполнителя к себе в регион — «поговорить». А позже обратился к находящемуся в розыске главарю организованного преступного сообщества из 1990-х Игорю Сиротенко по прозвищу Сирота с предложением оплатить жилье детям-сиротам.