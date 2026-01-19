Создан метод, сокращающий количество платины в нанокатализаторах

Как отмечают ученые, катализаторы на базе платины широко используются для ускорения самых разных реакций, в том числе играющих важную роль в производстве водорода и реакциях с его участием. Широкий спрос на подобные ускорители реакций толкает ученых на поиски альтернатив для этого дорогостоящего и редкого металла, а также в сторону создания технологий, позволяющих максимально снижать его расход при производстве катализаторов.