Более 60 человек получили обморожение в морозную неделю в Красноярском крае

По данным краевого территориального центра медицины катастроф, на 19 января в учреждения региона обратились 313 человек. За последнюю неделю показатель увеличился на 64 случая.
Амбулаторную помощь получили 167 пациентов, еще 136 человек были госпитализированы. В стационарах зафиксировано 10 летальных исходов.
Медики напоминают, что при первых признаках обморожения или переохлаждения необходимо как можно быстрее зайти в теплое помещение, снять промерзшую одежду и обувь и согреваться постепенно. Растирать пораженные участки снегом или тканью специалисты не рекомендуют, так как это может привести к дополнительным травмам кожи. Если чувствительность не восстанавливается или появляются волдыри, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью, отмечают в краевом Минздраве.
В период сильных морозов жителям края советуют по возможности отказаться от дальних поездок на автомобиле. Тем, кто оказался в пути, рекомендуется заранее сохранить контакты пунктов оказания экстренной медицинской помощи, работающих на региональных трассах.
В Енисейском районе на трассе Красноярск-Енисейск в районе поселка Каргино на 241 км. Тел.:
В Балахтинском районе на трассе М54 в районе кафе «Тайга» на 136 км. Тел.:
В Козульском районе на трассе М53 в районе 728 км. Тел.: 8 (902) 978−91- 85.
В Емельяновском районе на трассе Красноярск-Енисейск в районе АЗС 25 часов п. Придорожный на 20 км. Тел.:
Национальный парк «Столбы» — перевал напротив пункта спасателей, тел.
