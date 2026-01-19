Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 60 человек получили обморожение в морозную неделю в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала холодного сезона в крае растет число обращений за медицинской помощью из-за обморожений и переохлаждений.

Источник: НИА Красноярск

По данным краевого территориального центра медицины катастроф, на 19 января в учреждения региона обратились 313 человек. За последнюю неделю показатель увеличился на 64 случая.

Амбулаторную помощь получили 167 пациентов, еще 136 человек были госпитализированы. В стационарах зафиксировано 10 летальных исходов.

Медики напоминают, что при первых признаках обморожения или переохлаждения необходимо как можно быстрее зайти в теплое помещение, снять промерзшую одежду и обувь и согреваться постепенно. Растирать пораженные участки снегом или тканью специалисты не рекомендуют, так как это может привести к дополнительным травмам кожи. Если чувствительность не восстанавливается или появляются волдыри, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью, отмечают в краевом Минздраве.

В период сильных морозов жителям края советуют по возможности отказаться от дальних поездок на автомобиле. Тем, кто оказался в пути, рекомендуется заранее сохранить контакты пунктов оказания экстренной медицинской помощи, работающих на региональных трассах.

В Енисейском районе на трассе Красноярск-Енисейск в районе поселка Каргино на 241 км. Тел.: 8 (902) 978−91−83.

В Балахтинском районе на трассе М54 в районе кафе «Тайга» на 136 км. Тел.: 8 (902) 978−91−84.

В Козульском районе на трассе М53 в районе 728 км. Тел.: 8 (902) 978−91- 85.

В Емельяновском районе на трассе Красноярск-Енисейск в районе АЗС 25 часов п. Придорожный на 20 км. Тел.: 8 (902) 978−91−86.

Национальный парк «Столбы» — перевал напротив пункта спасателей, тел. 8 (904) 894−64−69.

16+