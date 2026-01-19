Более 60 человек получили обморожение в морозную неделю в Красноярском крае

Медики напоминают, что при первых признаках обморожения или переохлаждения необходимо как можно быстрее зайти в теплое помещение, снять промерзшую одежду и обувь и согреваться постепенно. Растирать пораженные участки снегом или тканью специалисты не рекомендуют, так как это может привести к дополнительным травмам кожи. Если чувствительность не восстанавливается или появляются волдыри, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью, отмечают в краевом Минздраве.