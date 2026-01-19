Жителя Сочи эвакуировали из русла реки Мзымты из-за боли в спине

Все произошло утром 19 января. Помощь спасателей потребовалась 52-летнему сочинцу. Мужчина, проходя под мостом трассы Адлер — Красная Поляна, почувствовал резкую и острую боль в спине, из-за которой не мог пошевелиться. Местный жители позвонил в экстренную службу. Спасатели вскоре нашли мужчину на берегу реки Мзымты.