Жителя Сочи эвакуировали из русла реки Мзымты из-за боли в спине

Спасатели на носилках эвакуировали из русла реки сочинца, который не мог пошевелиться из-за боли в спине.

Источник: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Жителя Сочи эвакуировали из русла реки Мзымты из-за боли в спине. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Все произошло утром 19 января. Помощь спасателей потребовалась 52-летнему сочинцу. Мужчина, проходя под мостом трассы Адлер — Красная Поляна, почувствовал резкую и острую боль в спине, из-за которой не мог пошевелиться. Местный жители позвонил в экстренную службу. Спасатели вскоре нашли мужчину на берегу реки Мзымты.

«На носилках пострадавшего транспортировали к дороге и передали врачам скорой помощи», — сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.