Песков: Путин на Крещение по традиции окунулся в прорубь

Впервые Кремль публично сообщил о том, что российский лидер искупался на Крещение в проруби в 2018 году. Тогда Путин находился в командировке в Санкт-Петербурге. Во время посещения мужского монастыря Нило-Столобенской пустыни он принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер. Песков рассказывал тогда, что для Путина это уже не первый опыт крещенских купаний. По его словам, президент точно так же делал это на протяжении нескольких предыдущих лет, но «в более дискретной обстановке».