Опыт Пекина по борьбе с визуальным шумом внедрят в Нижегородской области

Также участники программы обсудили с администрацией Пекина использование искусственного интеллекта для анализа транспортных потоков и плотности застройки. Министр градостроительной деятельности региона Дарья Шунаева отметила, что речь идет не о слепом копировании, а об адаптации лучших мировых практик под нужды региона.