Опыт Пекина по борьбе с визуальным шумом внедрят в Нижегородской области

В Нижегородской области рассматривают возможность внедрения китайских градостроительных решений для улучшения городской среды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Наработки Пекина изучила представитель областного Минграда Мария Донцова в рамках международной программы «Архитекторы.рф».
Также участники программы обсудили с администрацией Пекина использование искусственного интеллекта для анализа транспортных потоков и плотности застройки. Министр градостроительной деятельности региона Дарья Шунаева отметила, что речь идет не о слепом копировании, а об адаптации лучших мировых практик под нужды региона.
Работа ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который стартовал в 2025 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Проект направлен на создание качественной социально значимой инфраструктуры и формирование эстетически привлекательной городской среды.