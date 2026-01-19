Ричмонд
Опыт Пекина по борьбе с визуальным шумом внедрят в Нижегородской области

Минград региона изучил китайские правила размещения рекламы и намерен адаптировать практику сохранения «линии горизонта» в городах.

Источник: Аргументы и факты

В Нижегородской области рассматривают возможность внедрения китайских градостроительных решений для улучшения городской среды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Наработки Пекина изучила представитель областного Минграда Мария Донцова в рамках международной программы «Архитекторы.рф».

Особое внимание специалисты уделили борьбе с визуальным шумом: в Китае запрещено размещать вывески выше крыш зданий, чтобы сохранять линию горизонта, а рекламу массово отключают в ночное время для энергосбережения.

Также участники программы обсудили с администрацией Пекина использование искусственного интеллекта для анализа транспортных потоков и плотности застройки. Министр градостроительной деятельности региона Дарья Шунаева отметила, что речь идет не о слепом копировании, а об адаптации лучших мировых практик под нужды региона.

Работа ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который стартовал в 2025 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Проект направлен на создание качественной социально значимой инфраструктуры и формирование эстетически привлекательной городской среды.