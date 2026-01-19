Накачанные тела с красивыми татуировками: фото брутальных новосибирцев с Крещенских купаний

20
На европейском берегу Новосибирска днем 19 января продолжились Крещенские купания. Фотограф Сиб.фм Александр Свирщевский запечатлел моменты обряда — «МК Новосибирск» собрал фото самых брутальных «моржей».
Эти люди сразу выделяются из общей массы купающихся: горы мышц, массивные цепи, крупные татуировки. Бруталы с энтузиазмом позировали оператору, демонстрируя красоту своих тел.
Напомним, в Новосибирске 19 января в исправительной колонии строгого режима № 18 были организованы Крещенские купания для заключенных.