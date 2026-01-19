Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Накачанные тела с красивыми татуировками: фото брутальных новосибирцев с Крещенских купаний

На европейском берегу Новосибирска днем 19 января продолжились Крещенские купания. Фотограф Сиб.фм Александр Свирщевский запечатлел моменты обряда — «МК Новосибирск» собрал фото самых брутальных «моржей».

20

На европейском берегу Новосибирска днем 19 января продолжились Крещенские купания. Фотограф Сиб.фм Александр Свирщевский запечатлел моменты обряда — «МК Новосибирск» собрал фото самых брутальных «моржей».

Эти люди сразу выделяются из общей массы купающихся: горы мышц, массивные цепи, крупные татуировки. Бруталы с энтузиазмом позировали оператору, демонстрируя красоту своих тел.

Напомним, в Новосибирске 19 января в исправительной колонии строгого режима № 18 были организованы Крещенские купания для заключенных.