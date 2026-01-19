В Иркутске опросят 200 семей об их доходах и пособиях

С 21 января по 4 февраля в Иркутске пройдёт выборочное наблюдение доходов населения. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, Иркутскстат опросит около 200 семей.
— Опрос поможет оценить эффективность региональных социальных программ, направленных на снижение уровня бедности. По данным статистики, с 2021 по 2024 год доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в регионе сократилась с 16,4% до 11,4%, — пояснили в Иркутскстате.
Интервьюеры будут задавать вопросы об источниках доходов семьи, пенсиях, пособиях, налогах и других поступлениях. Вся информация является строго конфиденциальной. Специалисты заполнят как семейную анкету, так и индивидуальные — для каждого члена семьи от 16 лет.
Все интервьюеры будут иметь при себе удостоверение Федеральной службы государственной статистики и информационное письмо, которые они обязаны предъявить.
