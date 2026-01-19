В Иркутске опросят 200 семей об их доходах и пособиях

— Опрос поможет оценить эффективность региональных социальных программ, направленных на снижение уровня бедности. По данным статистики, с 2021 по 2024 год доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в регионе сократилась с 16,4% до 11,4%, — пояснили в Иркутскстате.