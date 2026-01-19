Празднование Крещения Господня в Ростовской области прошло без происшествий

В Ростовской области не допустили нарушений общественного порядка во время крещенских богослужений и обрядовых купаний. Об этом 19 января сообщает пресс-служба донского главка МВД.
Всего безопасность обеспечивали около тысячи сотрудников органов внутренних дел в более чем 100 населенных пунктах региона.
Также задействовали сотрудников частных охранных организаций, представителей общественных формирований и народных дружин. Дежурили медицинские работники и сотрудники МЧС.
Ранее на сайте «КП — Ростов-на-Дону» рассказали, как проходили крещенские купания в донской столице.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.