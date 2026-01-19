Песков поздравил журналистов с Крещением

В Русской православной церкви 19 января встречают Крещение Господне, или Богоявление. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан. Богослужебный суточный круг в Церкви начинается накануне, поэтому встречать праздник верующие начали на вечернем богослужении 18 января, в крещенский сочельник.