Песков поздравил журналистов с Крещением

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил журналистов с праздником Крещения.
«Понедельник, 19 января, Крещение, всех с праздником Крещения», — сказал Песков журналистам.
В Русской православной церкви 19 января встречают Крещение Господне, или Богоявление. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан. Богослужебный суточный круг в Церкви начинается накануне, поэтому встречать праздник верующие начали на вечернем богослужении 18 января, в крещенский сочельник.