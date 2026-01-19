Ричмонд
Даже кофе не допили: В кишиневских кафе введены новые правила — через 45 минут после заказа вас попросят на выход

Формат «кофе по таймеру» уже вызвал обсуждения в соцсетях.

В одной из кишинёвских кофеен посетителям предлагают не только кофе, но и чёткий регламент поведения на террасе. Особое внимание привлекает пункт № 6: за столиком разрешено находиться не более 45 минут.

Согласно правилам, на террасе запрещено:

находиться не гостям кофейни;

передвигать столы и стулья;

приносить с собой еду и напитки;

играть в азартные игры, употреблять алкоголь и наркотические средства;

включать собственную музыку;

сидеть за столом дольше 45 минут.

Также в регламенте указано, что сотрудники имеют право обязать посетителя покинуть террасу в случае несоблюдения правил.

Формат «кофе по таймеру» уже вызвал обсуждения в соцсетях: одни считают это попыткой оптимизировать посадку, другие — сомневаются в таком подходе к бизнесу.

В одной из кишинёвских кофеен посетителям предлагают не только кофе, но и чёткий регламент поведения на террасе. Фото: Олег Косых.