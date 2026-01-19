Прокуратура проиграла суд: с «Башкиравтодора» не стали взыскивать неустойку по муниципальному контракту

Арбитражный суд Башкирии отказал в удовлетворении иска прокуратуры к управлению по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений (УСРДИС) администрации Уфы и АО «Башкиравтодор». Надзорное ведомство требовало взыскать с компании 122,4 миллиона рублей неустойки по муниципальному контракту на реконструкцию улицы Пугачева.
Прокуратура обвинила заказчика и подрядчика в незаконном заключении дополнительного соглашения к контракту в апреле 2024 года без проведения конкурса, что, по мнению истца, дало компании необоснованное преимущество. Изначально исковые требования составляли 57 миллионов рублей, но позже были увеличены вдвое.
После года судебных разбирательств арбитры отказали в удовлетворении иска. Решение еще может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Представители УСРДИС и «Башкиравтодора» ранее заявляли, что заключение дополнительных соглашений было вызвано объективными трудностями, в частности, длительными судебными спорами по изъятию земельных участков и частных домовладений вдоль улицы Пугачева, что ставило под угрозу реализацию всего проекта.
Отметим, осенью 2024 года ведомство подало девять исков на общую сумму 7,7 миллиарда рублей, оспаривая дополнительные соглашения к контрактам на ключевые объекты в Уфе. Часть исков уже была отклонена судом, однако в минувшем декабре прокуратура частично выиграла дело против ООО «Дортрансстрой», и суд признал незаконной выплату аванса в 260 миллионов рублей.
