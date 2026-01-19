Прокуратура проиграла суд: с «Башкиравтодора» не стали взыскивать неустойку по муниципальному контракту

Отметим, осенью 2024 года ведомство подало девять исков на общую сумму 7,7 миллиарда рублей, оспаривая дополнительные соглашения к контрактам на ключевые объекты в Уфе. Часть исков уже была отклонена судом, однако в минувшем декабре прокуратура частично выиграла дело против ООО «Дортрансстрой», и суд признал незаконной выплату аванса в 260 миллионов рублей.