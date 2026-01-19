В Иркутской области количество преступлений снизилось на 7,3% за год

В 2025 году уровень преступности в Иркутской области снизился. По данным аналитиков РИА Новости, в регионе было зарегистрировано 145,2 преступления на 10 тысяч жителей. Это на 7,3% меньше, чем в 2024 году. Количество тяжких преступлений также уменьшилось на 4,2%.
В общероссийском рейтинге Иркутская область заняла 59-е место по уровню преступности. Самые низкие показатели — в Чечне и Ингушетии, а самые высокие — в Карелии и Забайкальском крае.
