«Чтобы с этим не заигрывали»: глава Башкирии поручил перекрывать дороги в непогоду только по необходимости

Он отметил, что регион уже сталкивался с морозами и снегопадами, и по всей стране ситуация аналогичная, назвав это обычной уральской зимой, в которой нет ничего страшного. Хабиров подчеркнул, что поставленные задачи выполняются, и дал указание ответственно подходить к вопросу перекрытия дорог, не закрывая их без крайней необходимости, если состояние трассы позволяет движение.