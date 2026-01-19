Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Чтобы с этим не заигрывали»: глава Башкирии поручил перекрывать дороги в непогоду только по необходимости

Глава Башкирии призвал реже перекрывать дороги из-за непогоды.

Источник: Комсомольская правда

На оперативном совещании в Центре управления республикой Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил всем экстренным службам быть готовыми к предстоящему периоду сильных морозов, о которых предупреждают синоптики.

Он отметил, что регион уже сталкивался с морозами и снегопадами, и по всей стране ситуация аналогичная, назвав это обычной уральской зимой, в которой нет ничего страшного. Хабиров подчеркнул, что поставленные задачи выполняются, и дал указание ответственно подходить к вопросу перекрытия дорог, не закрывая их без крайней необходимости, если состояние трассы позволяет движение.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова доложила, что на прошлой неделе временные ограничения на дорогах региона не вводились, а дорожная техника работала в штатном режиме.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.