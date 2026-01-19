В территориях Ростовской области ввели режим повышенной готовности

В городах Гуково и Зверево, а также в Красносулинском районе Ростовской области по состоянию на 19 января сохраняется режим повышенной готовности, связанный с отстутствием водоснабжения. Информацию об этом накануне распространили местные власти.
Напомним, жители городов и ряда населенных пунктов уже четвертый день остаются без воды. Люди попросили ввести режим ЧС из-за сложившейся ситуации.
Организована работа водовозок, также ведется ремонт после повторного порыва на магистральном водоводе. После завершения восстановительных работ начнется заполнение резервуаров. Уточнять местонахождение автоцистерн можно по телефону «112», отмечают местные власти.
