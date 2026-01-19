Ричмонд
Создано устройство, помогающее говорить перенесшим инсульт пациентам

Система основана на базе ИИ, которая считывает небольшие движения, вырабатываемые голосовыми мускулами пациента.

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Китайские и британские исследователи создали прибор, который прикрепляется к шее перенесшего инсульт пациента, считывает движения его голосовых мускулов и преобразует их в звуки речи. Это устройство позволяет подобным больным повторно обрести возможность разговаривать, сообщила пресс-служба британского Кембриджского университета.

«Когда у пациентов развивается дизартрия после инсульта, они всегда это психологически переносят, так как они знают, что хотят сказать собеседнику, но не могут этого сделать из-за того, что сигналы перестали нормально передаваться между их мозгом и горлом. Отсутствие двустороннего общения также негативно влияет и на родственников больных», — заявил профессор Кембриджского университета (Великобритания) Луиджи Оккипинти, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как объясняют исследователи, у перенесших инсульт пациентов часто развивается дизартрия — ослабление контроля над мышцами лица, шеи и рта. В результате этого многие больные теряют способность говорить, а у других возникают проблемы с дикцией, темпом речи или другие нарушения, которые значительным образом снижают комфорт жизни и ухудшают восприятие мыслей пациентов собеседниками.

Для решения этой проблемы китайские и британские ученые разработали систему, основанную на базе ИИ, которая считывает небольшие движения, вырабатываемые голосовыми мускулами пациента, а также отслеживает пульс в сонной артерии и различные биомаркеры, связанные с эмоциональным состоянием пациента. Она представляет собой «ожерелье» с набором датчиков и динамиков, которое крепится к шее больного.

Когда пользователь данной системы пытается произнести слово, система ИИ отслеживает сдвиги в положении мышц шеи и пульсе пациента и использует эти сведения для того, чтобы понять, что пытался сказать больной. Эта расшифровка дополняется и уточняется при помощи данных об эмоциональном состоянии пациента, что позволяет устройству воспроизводить длинные предложения и последовательности предложений с учетом переживаний больного.

Работа прототипа данного прибора была проверена в Китае с участием пяти добровольцев, у которых развилась дизартрия после инсульта. Эти тесты показали, что система ИИ некорректно распознавала лишь 4,2% слов и 2,9% предложений, что значительно улучшило качество общения участников опытов с окружающими и на 55% повысило их довольство жизнью. Как надеются исследователи, широкое применение этой технологии поможет многим пациентам, у которых развилась дизартрия после инсульта.