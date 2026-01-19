Создано устройство, помогающее говорить перенесшим инсульт пациентам

«Когда у пациентов развивается дизартрия после инсульта, они всегда это психологически переносят, так как они знают, что хотят сказать собеседнику, но не могут этого сделать из-за того, что сигналы перестали нормально передаваться между их мозгом и горлом. Отсутствие двустороннего общения также негативно влияет и на родственников больных», — заявил профессор Кембриджского университета (Великобритания) Луиджи Оккипинти, чьи слова приводит пресс-служба вуза.