Экс-мэр Владимира Наумов получил 8 лет колонии по делу о взятке

Следствие установило, что в 2023 году Наумов договорился с бизнесменами из Подмосковья о передаче им контроля над похоронным рынком Владимира. Мэр назначал нужных людей в городские службы и принимал документы, которые создавали монополию и вытесняли конкурентов. За покровительство чиновник получил 1,1 миллиона рублей, которые ему передавали тремя частями.