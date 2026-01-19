Экс-мэр Владимира Наумов получил 8 лет колонии по делу о взятке

Октябрьский районный суд Владимира вынес приговор бывшему главе города Дмитрию Наумову. За получение взятки в особо крупном размере экс-чиновник приговорен к 8 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.
Помимо срока в колонии, бывшему мэру назначен штраф в 11 миллионов рублей и на пять лет запрещено работать в органах власти. Суд также постановил взыскать сумму взятки и оставил под арестом имущество осужденного: автомобиль, наличные и золотые украшения.
Следствие установило, что в 2023 году Наумов договорился с бизнесменами из Подмосковья о передаче им контроля над похоронным рынком Владимира. Мэр назначал нужных людей в городские службы и принимал документы, которые создавали монополию и вытесняли конкурентов. За покровительство чиновник получил 1,1 миллиона рублей, которые ему передавали тремя частями.
Дмитрий Наумов был избран главой Владимира в ноябре 2022 года. В августе 2025 года он был арестован, а в ноябре того же года официально лишен должности мэра по представлению прокуратуры и Следственного комитета.