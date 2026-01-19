19 января девять жилых домов остались без отопления в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону. Подачу тепла должны возобновить после 20 часов вечера, сообщает министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.
Дефект теплотрассы обнаружили на улице Турмалиновской. Батареи временно не греют по адресам: Турмалиновская, 87/1, 85а, 85/1, 83, 79/1, 62, 60, Обуховский, 3, Нагибина, 12а.
Вернуть отопление должны после завершения ремонтных работ. Ответственная организация — АО «Теплокоммунэнерго».
Напомним, утром 19 января в Ростове-на-Дону было до −15 градусов, днем должно быть −10. К вечеру температура воздуха снова понизится.
