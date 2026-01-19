В Татарстане каждая пятая проба продуктов в магазинах не прошла проверку

Кроме того, в ходе проверок были выявлены и другие серьезные нарушения. В биологически активных добавках обнаружили консерванты, в рыбе — микробные трансглутаминазы, в детском питании — недопустимые красители. Также зафиксированы случаи подмены мясного сырья и превышения допустимого количества добавок в колбасных изделиях и полуфабрикатах.