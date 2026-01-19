В Татарстане каждая пятая проба продуктов в магазинах не прошла проверку

На итоговой коллегии Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан руководитель ведомства Марина Патяшина представила результаты масштабного мониторинга пищевой продукции за 2025 год. Специалисты отобрали 490 проб из 14 групп товаров прямо с магазинных полок и провели более 24,5 тысячи исследований.
Выяснилось, что каждый пятый проверенный образец — 22% — не соответствует установленным гигиеническим нормативам. При этом подавляющее большинство нарушений, а именно 70%, касаются безопасности продукции. Наибольшее число несоответствий — 62,5% — зафиксировано в категории готовой еды, включая салаты, роллы и суши.
Кроме того, в ходе проверок были выявлены и другие серьезные нарушения. В биологически активных добавках обнаружили консерванты, в рыбе — микробные трансглутаминазы, в детском питании — недопустимые красители. Также зафиксированы случаи подмены мясного сырья и превышения допустимого количества добавок в колбасных изделиях и полуфабрикатах.
По итогам мониторинга специалисты провели 21 внеплановую проверку, и на всех проверенных объектах были обнаружены нарушения. В результате был составлен 41 протокол, наложены штрафы на общую сумму 1,7 млн рублей.
Марина Патяшина подчеркнула, что мониторинг оборота пищевой продукции будет продолжен в текущем году.