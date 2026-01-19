Жители села на севере Крыма жалуются на соленую воду из крана

«В селе Яснополянское водоснабжение обеспечивается артезианской скважиной, которая была пробурена в 2007 году на глубину 155 метров. Лабораторные исследования, проведенные санитарно-эпидемиологической службой, показали, что качество воды соответствует всем необходимым стандартам. Тем не менее, в воде присутствует соленый привкус. Это обуславливается тем, что в вашем регионе пробурено очень много скважин, которые используются для полива сельхозрастений. Воды в Северо-Крымском канале нет. Вода из Сиваша прибывает, перебивает вкус нашей питьевой воды», — сказала Федоренко.