Жители села на севере Крыма жалуются на соленую воду из крана

Так, одна из местных жительниц в ходе прямого эфира задала руководителю вопрос: «Как жить людям в селе Яснополянское с такой соленой водой, которая непригодна для полива и употребления». В ответ глава Джанкойской районной администрации пояснила, что вода приобрела солоноватый привкус из-за большого числа артезианских скважин, которые были пробурены в регионе для обеспечения жителей водой.
«В селе Яснополянское водоснабжение обеспечивается артезианской скважиной, которая была пробурена в 2007 году на глубину 155 метров. Лабораторные исследования, проведенные санитарно-эпидемиологической службой, показали, что качество воды соответствует всем необходимым стандартам. Тем не менее, в воде присутствует соленый привкус. Это обуславливается тем, что в вашем регионе пробурено очень много скважин, которые используются для полива сельхозрастений. Воды в Северо-Крымском канале нет. Вода из Сиваша прибывает, перебивает вкус нашей питьевой воды», — сказала Федоренко.
Сейчас, по ее словам, власти решают вопрос, как обеспечить жителей водой без солоноватого привкуса.
«Скорее всего, мы привлечем специалистов “Крыммелиоводхоза”, — заверила она.
Ранее член научно-технического совета Министерства экологии и природных ресурсов Крыма, доцент кафедры общей химии Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ Константин Работягов рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму», что проблема качества и количества питьевой воды во все времена оставалась острой для Крыма.