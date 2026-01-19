На Байкале в Ольхонском районе отменили крещенские купания из-за сильного ветра

К вечеру 19 января в Иркутской области остаются открытыми 54 оборудованных места для празднования Крещения: 28 купелей и 26 мест для набора освящённой воды. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, всего в религиозных мероприятиях приняли участие около 6 тысяч человек, из которых обряд купания совершили 1,7 тысячи. И никакие холода сибирякам не страшны!
— Безопасность на водоёмах обеспечивают более 900 человек, включая спасателей, полицейских, медиков и военных, а также около 200 единиц техники. На Байкале в Ольхонском районе все мероприятия отменили из-за сильного ветра, и освящённую воду там можно набрать только в храмах, — добавили в пресс-службе ведомства.
Службы продолжают патрулировать акватории, чтобы выявить несанкционированные и опасные места для купания. Медики напоминают, что ледяная вода опасна для людей с хроническими заболеваниями и не советуют окунаться с головой.
А в этом время корреспондент КП-Иркутск побывал на заливе Якоби, именно там оборудована единственная в городе иордань. Смотрите фоторепортаж.