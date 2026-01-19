На Байкале в Ольхонском районе отменили крещенские купания из-за сильного ветра

К вечеру 19 января в Иркутской области остаются открытыми 54 оборудованных места для празднования Крещения: 28 купелей и 26 мест для набора освящённой воды. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, всего в религиозных мероприятиях приняли участие около 6 тысяч человек, из которых обряд купания совершили 1,7 тысячи. И никакие холода сибирякам не страшны!