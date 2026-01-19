Ричмонд
100 постановлений за неубранную наледь с нежилых домов составили в Петербурге

Собственников зданий призвали вовремя очищать здания от сосулек.

Источник: Комсомольская правда

Инспекторы Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) составили 100-е постановление за неубранную наледь с нежилых домов в Петербурге. Ситуацию усугубил минувший циклон. Однако многие из собственников начали срочно очищать кровли, следя за безопасностью мимо проходящих горожан. О подробностях сообщили в пресс-службе ГАТИ.

— Например, наледь устранили со здания Гидрологического института и Института наук о Земле в Василеостровском районе, с крыши магазина на Полюстровском проспекте, а также со здания на улице Академика Байкова и не только, — рассказали инспекторы.

Но остались нежилые дома, где все еще грозно свисают сосульки. Их успел заметить искусственный интеллект и направить постановление ответственным. Общая сумма штрафов составила порядка 10 миллионов рублей.