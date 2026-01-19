Французский органист назвал орган в «Зарядье» одним из лучших

«У русской публики действительно другое восприятие органа, — сказал музыкант. — Для нее это такой же инструмент, как и любой в оркестре. Здесь орган в концертном зале — это совершенно нормально. То есть это не религиозный инструмент. Тогда как во Франции, например, орган прочно связан с церковью. Там его зачастую даже не видно. Поэтому здесь, в России, я ощущаю куда более тесную связь со слушателями».