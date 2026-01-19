20-летний воронежский водитель накопил 268 штрафов

Очередной злостный нарушитель правил дорожного движения попал в поле зрения сотрудников Госавтоинспекции. На улице 9 Января в Воронеже они остановили автомобиль «Kia Rio», которым управлял 20-летний местный житель.
На счету молодого водителя оказалось 268 нарушений правил дорожного движения, большинство из которых — за превышение скорости. Также было выяснилось, что регистрация данного автомобиля прекращена.
На злостного нарушителя ПДД составили административный протокол за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. У мужчины изъяли государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства. Материалы передали в центр фотовидеофиксации Госавтоинспекции для дальнейшего производства.