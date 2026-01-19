Перед смертью все делают одно движение: медик назвал признаки скорого конца

Большинство людей, которые чувствуют приближение смерти, делают одно и то же движение, его выявила медсестра хосписа из американского штата Мэриленд Кэти Дункан, она научилась определять движение после многих лет работы в отделении интенсивной терапии, узнал aif.ru на ее YouTube-канале.
Умирающие тянутся вверх
По словам Дункан, те, кто умирает, начинают тянуться вверх. Это может показаться несколько мистическим — пациент при смерти тянется в небо, — однако, так реагирует мозг и подает сигнал телу.
«По моему личному опыту работы с умирающими людьми, стремление к кому-то или чему-то, что находится над ними, — это действительно распространённое явление. Вы видите, как человек протягивает руку, словно пытаясь до кого-то дотронуться или взять кого-то за руку. Иногда это связано с тем, что мы называем предсмертными видениями или другими переживаниями, связанными с концом жизни, когда человек на самом деле говорит, что видит кого-то или что-то», — отметила Дункан.
Она добавила, что умирающие часто видят любимых людей или своих домашних питомцев.
12 признаков конца
Об этом же признаке приближающейся смерти говорит еще один медицинский работник хосписа Джули Макфадден на своем YouTube-канале Hospicenursejulie. Кроме того, медсестра выявила еще 11 симптомов:
- снижение потребления пищи и воды;
- снижение функциональных возможностей;
- увеличение продолжительности сна;
- притупление боли;
- периодическая спутанность сознания или дезориентация;
- изменения в дыхании;
- изменения в цвете кожи;
- лихорадка;
- стеклянный взгляд или слезотечение;
- взгляд вдаль;
- волнение.
Убрать три вещи — продлить жизнь
По словам Макфадден, после того, как она видела тысячи смертей, она решила исключить из своей жизни три вещи, чтобы постараться ее продлить — алкоголь, курение электронных сигарет и вейпов и езду на мотоцикле.
Она отметила, что вопреки распространенному мнению, безопасной дозы алкоголя не существует.
«Наша печень — прекрасный орган, который выполняет за нас множество функций. А когда она не работает, это плохо. Я видела достаточно людей, которые умерли от алкоголизма, то есть от цирроза печени, вызванного употреблением алкоголя. Это плохо. И этого можно избежать», — объяснила медсестра.
Она подчеркнула, что курение тоже не может быть безопасным, в том числе и электронных сигарет.
«Даже если у вас нет эмфиземы, ХОБЛ или какого-либо вида рака легких или легочного заболевания, у вас будут проблемы с сердцем. У вас истончится слизистая оболочка ваших артерий и вен, у вас возникнут проблемы с кровообращением. Курение и вейпинг влекут за собой множество последствий, ясно? И наблюдать за тем, как люди умирают от этих болезней, не очень приятно», — заявила медик.
Кроме того, после работы в отделении интенсивной терапии она стала призывать людей отказаться от всех видов транспорта, где тело практически не защищено — мотоциклы, квадроциклы. Она отметила, что смерь после полученных травм во время катания часто мучительна.