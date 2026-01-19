«Весь мир должен попробовать»: Два англичанина окунулись в прорубь на Крещение

Холод — это яркое, но приятное испытание, добавил Майк. Традиция очень понравилась иностранцу, который ранее принимал участие в специальных зимних соревнованиях.
«Это великолепно! Я очень это люблю. Вообще весь мир должен это попробовать. Это настоящая отличная русская традиция. Мне очень нравится», — заявил Майк в беседе с корреспондентом Пятого канала.
Ранее президент России Владимир Путин окунулся в прорубь на Крещение. Глава государства традиционно отмечает православный праздник Крещения Господня и каждый год совершает обряд окунания в крещенскую купель, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.