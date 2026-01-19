Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Весь мир должен попробовать»: Два англичанина окунулись в прорубь на Крещение

Крещенские купания в ледяной воде вызывают у участников не только ощущение сильного холода, но и чувство невероятного подъёма и бодрости, рассказали приехавшие в Россию англичане. По словам Люка, который уже в четвёртый раз решился на участие в русской традиции, ощущение можно описать как нечто фантастическое и бодрящее.

20

Холод — это яркое, но приятное испытание, добавил Майк. Традиция очень понравилась иностранцу, который ранее принимал участие в специальных зимних соревнованиях.

«Это великолепно! Я очень это люблю. Вообще весь мир должен это попробовать. Это настоящая отличная русская традиция. Мне очень нравится», — заявил Майк в беседе с корреспондентом Пятого канала.

Ранее президент России Владимир Путин окунулся в прорубь на Крещение. Глава государства традиционно отмечает православный праздник Крещения Господня и каждый год совершает обряд окунания в крещенскую купель, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше