С 20 января действуют новые правила пересечения границы РФ для детей до 14 лет

«Однако важно учесть, что с этой даты в российских консульских учреждениях на территории указанных стран отменяется возможность оформления свидетельства на въезд в РФ взамен свидетельства о рождении, в случае если оно было утрачено, пришло в негодность или ребенок достиг возраста 14 лет в период пребывания за рубежом. Поэтому, если вы выезжаете из России до 20 января со свидетельством, а возвращаетесь позднее этой даты, важно не потерять документ во избежание больших сложностей», — рекомендовала турэксперт.