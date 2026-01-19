В Калининграде 21 января возможны перерывы в работе радио и телевидения

В течение дня специалисты будут временно отключать радиопередатчики. С 9:00 до 18:00 возможны перерывы в эфирном вещании телеканалов первого и второго мультиплексов, а также радиостанций «Маяк», «Вести ФМ», «Радио России», «Радио Вера», «Радио Гордость», «Радио Орфей», «Русское радио», «Новое радио», Studio 21, «Радио 7», «Ретро FM», «Бизнес ФМ», «Комсомольская правда», «ПИ ФМ» и DFM.